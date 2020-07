Lazio, altra tegola per Inzaghi: Radu salta la Juve (Di venerdì 17 luglio 2020) Piove sul bagnato in casa Lazio e l'emergenza infortuni continua a dare parecchio filo da torcere a Simone Inzaghi. L'ultimo in ordine di tempo a fermarsi è stato Stefan Radu . Il difensore romeno, ... Leggi su quotidiano

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: Tiro a volo: Perazzi Champion, sul Garda un'altra 'classica' - tania_andreano : @LucaSimo58 @bangigiangi @UomoRango @MarcoValerioBav Sei polemico, noioso e ripetitivo. @LucaSimo58 se non ci credi… - scvglia : @matteodessilani @_fabiogoz Si ma dai era un’altra squadra, hai visto la Lazio recentemente? - m_torneo : @sissicirce12 Semplicemente l'assenza di Leiva per la Lazio è determinante. La squadra perde quella frazione di sec… - mickytram : @JuveLiveit La juve ha affrontato 3 squadre in forma ??? Ho capito..!!!! Quindi??? Questa deve essere una scusante!… -