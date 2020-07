L’avvocato è senza pantaloni durante un’udienza da remoto: redarguito dal giudice | VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) L’avvocato è senza pantaloni durante un’udienza da remoto: redarguito dal giudice VIDEO In Messico, un avvocato ha preso parte a un’udienza da remoto senza i pantaloni: un episodio, che però, non è sfuggito al giudice, che lo ha redarguito in diretta. Il filmato in breve tempo ha fatto il giro dei social ed è diventato virale. Nel VIDEO si vede il legale mentre prende parte a un’udienza online per il tribunale dello stato messicano di Tamaulipas insieme a una collaboratrice del tribunale e al giudice Maria del Carmen Cruz Marquina. Mentre l’udienza ha inizio, l’avvocato si alza dalla ... Leggi su tpi

