Lavoro agricolo: contributi obbligatori 2020, pagamento, agevolazioni, istruzioni Inps (Di venerdì 17 luglio 2020) Stabilito l’importo giornaliero 2020 per il Lavoro agricolo, su cui i coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli devono calcolare i contributi IVS. Il decreto del Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro del 7 luglio 2020 ha fissato tale importo in 59,45 euro. Si ricorda, a riguardo, che il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in 4 rate utilizzando il modello F24. Gli estremi per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”. I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16 novembre ... Leggi su leggioggi

akipopilo : RT @laltrodiego: Regolarizzazione: 123.429 domande. Settore agricolo: su 14.360 presentate 13.066 sono di italiani, ovvero 1.294 stranieri… - RKerobi : RT @laltrodiego: Regolarizzazione: 123.429 domande. Settore agricolo: su 14.360 presentate 13.066 sono di italiani, ovvero 1.294 stranieri… - scarpettavenere : RT @laltrodiego: Regolarizzazione: 123.429 domande. Settore agricolo: su 14.360 presentate 13.066 sono di italiani, ovvero 1.294 stranieri… - JohSogos : RT @laltrodiego: Regolarizzazione: 123.429 domande. Settore agricolo: su 14.360 presentate 13.066 sono di italiani, ovvero 1.294 stranieri… - SoniaLaVera : RT @laltrodiego: Regolarizzazione: 123.429 domande. Settore agricolo: su 14.360 presentate 13.066 sono di italiani, ovvero 1.294 stranieri… -