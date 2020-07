Lavoratore positivo allo stabilimento di Ostia: andava a lavorare con la febbre e i sintomi del Coronavirus (Di venerdì 17 luglio 2020) Aveva i sintomi del Coronavirus, il Lavoratore straniero dello stabilimento “La Vela” di Ostia, ma andava ugualmente a lavorare, incurante di poter trasmettere il virus a colleghi e clienti della struttura. A rivelare questo particolare l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Da una prima relazione della Asl Roma 3 che sta svolgendo l’indagine epidemiologica emerge che il Lavoratore del Bangladesh presso lo stabilimento balneare di Ostia, che è stato ricoverato oggi presso lo Spallanzani, ha dichiarato di aver avuto la febbre fin dal giorno 14 luglio e dolori muscolari già dal 12 di luglio – ha dichiarato questa sera ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Aveva i sintomi del Coronavirus, il lavoratore straniero dello stabilimento "La Vela" di Ostia, ma andava ugualmente a lavorare, incurante di poter trasmettere il virus a colleghi e clienti della ...