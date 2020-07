Lavoratore positivo al Covid-19: chiusura immediata dello stabilimento balneare (Di venerdì 17 luglio 2020) La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di uno stabilimento balneare a Ostia. Lo ha comunicato in una nota l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, specificando che al momento si è in attesa delle verifiche sui contatti di un caso positivo di nazionalità bengalese. L'uomo era andato al pronto soccorso perché non si sentiva bene. Quando i medici gli hanno fatto il tampone, è risultato positivo al coronavirus. Il caso indice sarebbe un coinquilino del ragazzo (sempre proveniente dal Bangladesh), che ora è andato a Milano. La Asl Roma 3 ha avviato le procedure del contact tracing internazionale: il Lavoratore positivo intanto è stato posto in isolamento, ed è partita l'indagine ... Leggi su howtodofor

