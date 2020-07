Lavorare, produrre, vendere smart: Campania DIH incontra con Francesco Pagliari (Tim Spa) (Di venerdì 17 luglio 2020) “Lavorare, produrre e vendere smart”, per le aziende non si stratta di una scelta ma dell’unico modo per sopravvivere”. Lo ha affermato Francesco Pagliari, Responsabile Marketing per le Pmi di Tim Spa, intervenuto stamattina, venerdì 17 luglio, al webinar “Pmi e digital transformation. Il digital marketing” promosso da Campania Digital Innovation Hub. Ogni giorno si registrano 34 milioni di utenti unici in rete, nell’arco di un mese più dell’82% degli italiani naviga su web, il 99% è attivo su servizi di chat e la maggior parte lo fa attraverso lo smartphone. “Non si tratta di decidere se entrare nel digitale, ma si tratta di capire che il digitale è entrato nel nostro ... Leggi su ildenaro

