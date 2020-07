Laura Torrisi Instagram, il décolleté straborda dal micro top bianco: «Seduzione pura!» (Di venerdì 17 luglio 2020) L’affascinante Laura Torrisi ha pensato bene di movimentare la giornata dei suoi numerosi followers su Instagram postando tre foto, una più provocante dell’altra. Il look del giorno scelto dall’attrice è decisamente “audace” e ricorda moltissimo quello delle ballerine spagnole di flamenco con il suo trionfo di “ruches”. In particolare è stato apprezzato moltissimo il micro top bianco di merletto, il quale ha lasciato davvero pochissimo spazio alla fantasia degli ammiratori. Dopo aver osservato tanta “abbondanza”, i suoi fan hanno completamente perso l’uso della ragione. Il post, infatti, è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

