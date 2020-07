L’Auditorium Parco della Musica di Roma sarà “Ennio Morricone”: ok del consiglio comunale. Raggi: “Così la città lo ricorderà degnamente” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Auditorium Ennio Morricone”. È il nome che da oggi sarà all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in onore al compositore Romano e premio Oscar scomparso il 6 luglio scorso all’età di 92 anni. L’Assemblea capitolina, riunitasi in seduta straordinaria, ha votato all’unanimità l’intitolazione della struttura che ogni anno ospita la Festa del Cinema di Roma e le principali rassegne Musicali in città, i due ambiti in cui Morricone si è reso protagonista durante la sua vita artistica. Oltre a mantenere, dalla nascita e fino all’ultimo, uno stretto legame con la sua città natìa, “in cui ha sempre preferito rimanere, da Romano e ... Leggi su ilfattoquotidiano

