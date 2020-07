L'Auditorium di Roma intitolato a Ennio Morricone (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Auditorium Parco della Musica di Roma si chiamerà ‘Auditorium Ennio Morricone’. È la volontà espressa all’unanimità (29 su 29) dall’Assemblea Capitolina che oggi, in seduta straordinaria, ha approvato un ordine del giorno bipartisan che impegna la sindaca Virginia Raggi a rinominare il complesso e anche ad avviare l’iter per dedicare al maestro scomparso una via o una piazza.Il voto è arrivato al termine di una Assemblea speciale, alla presenza dell’orchestra di Santa Cecilia, della famiglia del compositore e di numerosi amici di Morricone. L’approvazione “all’unanimità, come un’orchestra” ha commentato il presidente dell’Aula Marcello De Vito, è stata ... Leggi su huffingtonpost

