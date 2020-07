Latina, traffico di stupefacenti. La questura sequestra i beni dell’indagato (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel corso della mattinata odierna i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di P.L., classe ’67, sottraendo alla sua disponibilità due autovetture e quasi 11.000,00 Euro. Le meticolose investigazioni degli investigatori della Sezione Misure di Prevenzione hanno avuto origine nel mese di maggio u.s. quando, a seguito di una brillante attività della Squadra Volante, l’uomo venne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. In occasione dell’arresto l’uomo era alla guida di un’autovettura Range Rover Evoque, dall’elevato valore commerciale ed, inoltre, la conseguente perquisizione presso la propria abitazione aveva consentito di rinvenire quasi 11.000,00 Euro in contanti, frutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nel pomeriggio odierno i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto S. C. del ‘75 e O. S. A. del ’94 responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le attività ha ...

“Ospedale del Golfo grande opera. Ma i tempi di realizzazione e il traffico?”. L’intervento di Cardillo Cupo

Pasquale Cardillo Cupo, presidente della Commissione edilizia, viabilità, lavori pubblici della Provincia di Latina, interviene sul progetto ... per l’eventuale e progressivo congestionamento del ...

