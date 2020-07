Latina, muore a pochi giorni dalla laurea: non ce l’ha fatta Chiara Battisti (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tragico incidente avvenuto la notte tra il 10 e l’11 Luglio su via Appia, al chilometro 83+700, nel territorio comunale di Pontinia tra due auto, una BMW Serie 1 e una Mini Paceman, ha fatto un’altra vittima: oggi è infatti morta anche Chiara Battisti, la 28enne di Latina che da 6 giorni era ricovera in terapia intensiva presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nello scontro aveva già perso la vita il 40enne Alessandro Paolucci, di Cisterna di Latina. Chiara Battisti si trovava in auto con il fidanzato: anche lui è rimasto gravemente ferito e attualmente è ricoverato al Goretti. La coppia viaggiava sulla Bmw serie 1. La ragazza avrebbe dovuto laurearsi il 12 Luglio, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Latina muore Donna muore per covid, proclamato il lutto cittadino Il Messaggero Donna muore per covid, proclamato il lutto cittadino

Una donna è morta per coronavirus a Priverno. Lo ha comunicato il sindaco Anna Maria Bilancia proclamando il lutto cittadino per domani, giorno dei funerali. E' la vittima numero 37 dall'inizio dell'e ...

Coronavirus, muore il primo vescovo italiano in Bolivia

Un vescovo cattolico in Bolivia, l'italiano Eugenio Scarpellini, è morto mercoledì a causa del coronavirus. Scarpellini, 66 anni e vescovo della città di El Alto, vicino a La Paz, è il primo religioso ...

