Laser contro fulmini: la soluzione europea per proteggere aeroporti e strutture sensibili (Di venerdì 17 luglio 2020) I fulmini, lo sappiamo bene, sono pericolosi, non solo all’aperto, ma anche in città, per i palazzi e altre strutture e possono causare anche danni ingenti, oltre alla morte. “I sistemi di protezione odierni contro i fulmini sono ancora basati sul parafulmine, sviluppato da Benjamin Franklin più o meno 300 anni fa”, ha commentato Aurélien Houard, ricercatore presso l’Ecole Polytechnique in Francia e coordinatore del progetto LLR (Laser Lighnting Rod), finanziato dall’Unione europea, proprio al fine di trovare soluzioni tecnologicamente più avanzate ed efficaci. “L’obiettivo del nostro progetto è aggiornare questo concetto impiegando un Laser di elevata potenza”. Se infatti un fulmine ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Laser contro fulmini: la soluzione europea per proteggere aeroporti e strutture sensibili - Noovyis : (Laser contro fulmini: la soluzione europea per proteggere aeroporti e strutture sensibili) Playhitmusic -… - IOMEMEDESIMO : @Kataklinsmann @Federico_Spagna Vorrei ricordare che contro di loro ci fu la prima, e unica, parara laser su rigore… - Waffel44 : @hisgummysmileit @MrBrokenRobot Non hai spiegato però ok. Allora non fare il laser e prova a lavorare su te stessa… - MazzoIX : RT @NackaSkoglund89: Immaginate Malinoskiy tirare contro l'Handa laser. Lo incenerisce 4 volte almeno. -

Ultime Notizie dalla rete : Laser contro Laser contro fulmini: la soluzione europea per proteggere aeroporti e strutture sensibili Il Fatto Quotidiano Laser contro fulmini: la soluzione europea per proteggere aeroporti e strutture sensibili

Se infatti un fulmine dovesse abbattersi su un’infrastruttura importante o su luoghi sensibili come gli aeroporti e le piattaforme di lancio dei missili, i danni conseguenti potrebbero raggiungere val ...

Scuola, corsa contro il tempo per adeguare le strutture alle direttive del governo

Scuole e Comuni hanno iniziato la corsa contro il tempo in vista dell'inizio del nuovo anno, il 14 settembre. Qualche preside è già andato in vacanza per essere pronto ad affrontare un agosto di fuoco ...

Se infatti un fulmine dovesse abbattersi su un’infrastruttura importante o su luoghi sensibili come gli aeroporti e le piattaforme di lancio dei missili, i danni conseguenti potrebbero raggiungere val ...Scuole e Comuni hanno iniziato la corsa contro il tempo in vista dell'inizio del nuovo anno, il 14 settembre. Qualche preside è già andato in vacanza per essere pronto ad affrontare un agosto di fuoco ...