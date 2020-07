Larissa seconda italiana di sempre Davanti a lei solo mamma Fiona (Di venerdì 17 luglio 2020) Salta 6.80 nel lungo a Savona e a 18 anni prenota un futuro da big. Riecco super Tortu: 10.12 sui 100. . Leggi su quotidiano

ItaliaTeam_it : G-R-A-N-D-I-S-S-I-M-A! ?? Nel meeting di Savona, specialità salto in lungo, Larissa Iapichino vola a 6,80 (+0.7), s… - Eurosport_IT : COME VOLA LARISSA IAPICHINO! A Savona salta 6.80m, seconda miglior prestazione azzurra di sempre: meglio solo mamm… - GraziaMarocco : RT @ItaliaTeam_it: G-R-A-N-D-I-S-S-I-M-A! ?? Nel meeting di Savona, specialità salto in lungo, Larissa Iapichino vola a 6,80 (+0.7), second… - valgi : RT @ItaliaTeam_it: G-R-A-N-D-I-S-S-I-M-A! ?? Nel meeting di Savona, specialità salto in lungo, Larissa Iapichino vola a 6,80 (+0.7), second… - GiankarlinoP : RT @atleticaitalia: #atletica STRAORDINARIA LARISSA IAPICHINO 6,80!!!! È record italiano under 20 del salto in lungo a #Savona, seconda al… -