L’appello per infettare volontari con il Coronavirus (Di venerdì 17 luglio 2020) 125 scienziati hanno firmato un appello sotto forma di lettera aperta a Francis Collins, capo del National Institutes of Health (NIH) negli Stati Uniti, a “infettare volontari per accelerare la ricerca di un vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19”. Il gruppo afferma che i cosiddetti “trial challenge” potrebbero accelerare lo sviluppo del vaccino contro Covid-19. L’appello per infettare volontari con il Coronavirus Un approccio che secondo il direttore del programma vaccinale Covid-19 dell’Università di Oxford (che sta sviluppando un vaccino ad hoc, con Irbm e AstraZeneca, ndr), dovrebbe essere “fattibile”, come riferisce la Bbc online. Attualmente sono 23 i candidati vaccini contro il Coronavirus protagonisti di studi clinici in ... Leggi su nextquotidiano

Tg1Raiofficial : Liberate #BritneySpears. L'appello dei fan sui social per sciogliere la postar dalla tutela legale del padre che ne… - HuffPostItalia : 'Infettare volontari sani per accelerare sul vaccino contro il covid'. L'appello degli scienziati - fattoquotidiano : Elezioni Regionali, Zingaretti rilancia l’appello di Conte: “Pd e Movimento 5 stelle siano uniti per sconfiggere le… - FrancoStanco3 : RT @graziosafuriosa: 'Infettare volontari sani per accelerare sul vaccino contro il covid'. L'appello degli scienziati - neXtquotidiano : L'appello per infettare volontari con il #Coronavirus -

