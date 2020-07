L’ammiraglio Usa Burke nuovo comandante del Jfc (Nato) di Napoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Si è svolta oggi al Comando interforze alleato (Jfc) di Napoli la 31ma cerimonia di cambio di comando alla quale ha presieduto il comandante supremo delle Forze alleate in Europa, generale Tod Wolters. L’ammiraglio della Marina statunitense Robert Burke ha assunto il comando subentrando all’ammiraglio James Foggo III. Lo si apprende da un comunicato. Come accade di consueto per gli ammiragli Usa in questa posizione, Burke è contemporaneamente anche al comando delle Forze navali Usa in Europa e al comando delle Forze navali Usa in Africa. Il generale Wolters ha dato il benvenuto alla Nato all’ammiraglio Burke e ringraziato l’ammiraglio Foggo per il prezioso contributo dato alla missione. Queste le sue parole: “Ti sei distinto nella funzione di ... Leggi su ildenaro

