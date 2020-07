L’amministrazione Trump fa guerra a Fauci (Di venerdì 17 luglio 2020) “Lo trovo una persona molto simpatica. Anche se non sono sempre d’accordo con lui”. Sarà anche come dice il presidente Usa Donald Trump, ma è un dato di fatto che negli ultimi giorni è scattata una vera e propria offensiva della Casa Bianca contro il dottor Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per la salute e … L’amministrazione Trump fa guerra a Fauci InsideOver. Leggi su it.insideover

Tg3web : Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno.… - ElezioniUsa : #Cina: lo scontro tra Cina e USA va avanti nonostante la #pandemia. Ultimi target #TikTok, l’app cinese che rischia… - Mbyk019285 : RT @Tg3web: Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno. Ma più che l… - stramargio : RT @stefaniaconti: L'amministrazione Trump elimina il CDC del controllo dei dati del coronavirus La mossa ha allarmato gli esperti di salu… - gianlucatdc : Come Washington ha esportato il virus nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : L’amministrazione Trump Ecco la lettera Usa ai governi europei: «Guerra sulla web tax». Rottura vicina Corriere della Sera