L’altro virus, la relazione della Dia: “Per mafie possibilità di guadagni da Covid come dopo una guerra. 51 enti sciolti, mai così tanti dal 1991” (Di venerdì 17 luglio 2020) La “paralisi economica” provocata dalla pandemia di coronavirus può aprire alle mafie “prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico“. La relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia (Dia) inviata al Parlamento rilancia l’allarme per quello che è stato definito l’altro virus: il rischio, spiegano gli analisti in un intero capitolo dedicato proprio all’emergenza Covid, è che le mafie allarghino il loro ruolo di “player affidabili ed efficaci” a livello globale, mettendo le mani anche su aziende di medie e grandi dimensioni in crisi di liquidità. La Dia ricorda anche il provvedimento del Dap ... Leggi su ilfattoquotidiano

