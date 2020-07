L’allarme dei sindacati, ‘Non ci sono le condizioni per il ritorno a scuola a settembre’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Sinopoli, CGIL scuola: “Non ci sono le condizioni per un ritorno in presenza”. Arriva dai sindacati l’allarme sul ritorno a scuola. Secondo la CGIL al 17 luglio ancora non ci sarebbero le condizioni per il ritorno in classe degli alunni nel mese di settembre. scuola, al lavoro per la riorganizzazione degli spazi Come confermato nei giorni scorsi dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, nonostante gli sforzi fatti fino a questo momento per la riorganizzazione degli spazi, un buon quindici per cento degli alunni non ha ancora un posto assicurato in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. archivio Image / Cronaca / Lucia Azzolina / foto Insidefoto/ImageSinopoli, CGIL ... Leggi su newsmondo

ANSA_med : Coronavirus, nuova stretta a Barcellona: 'State a casa'. Allarme per l'aumento dei casi in Catalogna | #ANSA - NewsMondo1 : L’allarme dei sindacati, ‘Non ci sono le condizioni per il ritorno a scuola a settembre’ - AngeloGradilon1 : RT @Libero_official: 'Il 30% dei nuovi positivi da #coronavirus viene dall'#estero'. L'allarme de Css: 'Il virus è sempre lo stesso, state… - winxinpensione : RT @Libero_official: 'Il 30% dei nuovi positivi da #coronavirus viene dall'#estero'. L'allarme de Css: 'Il virus è sempre lo stesso, state… - xblunotte : RT @GiancarloDeRisi: 'No #migranti infetti a #Roma': esplode la rabbia dei cittadini. Dopo l'arrivo all'ospedale militare del #Celio dei 1… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme dei Coronavirus, l’allarme di Bruxelles: «Inquinamento in risalita a Milano e Parigi dopo la fine del lockdown» Corriere della Sera