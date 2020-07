Lago Patria, rapina al Decò: malviventi via con un bottino di 15mila euro (Di venerdì 17 luglio 2020) Colpo al supermercato Decò di via Staffetta, a Lago Patria. Tre persone, questo pomeriggio, hanno fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale. Armati di pistola, i malviventi, a volto coperto, sono entrati negli uffici amministrativi per impossessarsi dei soldi presenti in cassaforte. rapina a Lago Patria: banditi in azione al Decò Nel corso delle fasi concitate della … L'articolo Lago Patria, rapina al Decò: malviventi via con un bottino di 15mila euro Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

