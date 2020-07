Lago Patria, incidente col pedalò: 12enne muore dopo tre giorni di agonia (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – dopo tre giorni di agonia, il cuore della 12enne di etnia rom che, lo scorso martedì è rimasta vittima del capovolgimento di un pattino nelle acque del Lago Patria, si è fermato. La ragazzina, nel momento dell’incidente in compagnia di cinque famigliari, è stata tratta in salvo dal personale addetto al salvataggio del Lido Gallo. Già dai primi momenti però la situazione è apparsa disperata, tant’è che dopo un primo soccorso alla clinica Pineta Grande è stata trasferita all’Ospedale Santobono di Napoli. A portarsela via un arresto cardiocircolatorio, dopo tanta sofferenza. Nel frattempo sul caso indagano le ... Leggi su anteprima24

Dopo tre giorni di agonia è morta la ragazzina di 13 anni vittima di un incidente in pedalò nelle acque della foce del Lago Patria. La 13enne è morta pochi minuti fa all'ospedale Santobono di Napoli ...

