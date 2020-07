Lacazette Juventus, indiscrezione dalla Francia: c’è il Sì del calciatore (Di venerdì 17 luglio 2020) Lacazette Juventus – La Juventus è a caccia di un nuovo numero 9. Il ciclo di Gonzalo Higuain a Torino è ormai agli sgoccioli, dunque Paratici da mesi si sta muovendo nell’ombra per garantire alla Juventus un attaccante forte e già affermato nel panorama europeo. I primi nomi erano quelli Kane e Icardi, situazioni poi tramontate. Adesso il primo nome sulla lista è quello di Arek Milik, attaccante del Napoli che conosce bene i meccanismi di Sarri. Ma occhio perchè a sorpresa spunta un nuovo nome: Lacazette dell’Arsenal. Lacazette Juventus, le ultimissime dalla Francia Il nome in pole position sembra essere quello di Arek Milik, che ancora non ha rinnovato con il Napoli. ... Leggi su juvedipendenza

