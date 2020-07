La vita di Francesco Totti diventa una serie tv: il cast (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ attesa per il 2021 la serie che celebra l’iperbole calcistica di Francesco Totti: Pietro castellitto sarà er pupone. In pole per il ruolo di Ilary Greta Scarano Dovrebbero partire tra qualche settimana le riprese di “Un Capitano”, serie che intende raccontare la vita di Francesco Totti dalla sua infanzia alla vittoria del mondiale nel 2006 e che dovrebbe arrivare sui nostri schermi nel 2021. Er pupone dovrebbe essere interpretato dal giovane figlio d’arte Pietro castellitto, mentre per il ruolo di Ilary Blasi sarebbe stata scelta Greta Scarano, protagonista il prossimo anno su Rai Uno di un episodio de Il Commissario Montalbano, “Il Metodo ... Leggi su zon

UFootnotes : nome, lui stesso era attivo. Anni dopo, 2014, esce La vita in tempo di pace. Grande romanzo. Non vinse lo Strega (l… - NickyGyj : RT @CiccioCampagna: '#SeNonFossePer il mio terribile masochismo, avrei avuto molto più tempo da dedicare a me stesso e alle mie passioni.… - MariaDeSena4 : RT @SJosemariait: Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e… - DIMARTINOLUCIA3 : RT @CiccioCampagna: '#SeNonFossePer il mio terribile masochismo, avrei avuto molto più tempo da dedicare a me stesso e alle mie passioni.… - enjela_r : RT @CiccioCampagna: '#SeNonFossePer il mio terribile masochismo, avrei avuto molto più tempo da dedicare a me stesso e alle mie passioni.… -