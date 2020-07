La verità su Autostrade. Benetton vicini al crac poi il governo li ha salvati (Di venerdì 17 luglio 2020) La famiglia Benetton con la società Autostrade ha trovato per lustri una gallina dalle uova d'oro. Ma la società che oggi grazie alla decisione del governo di Giuseppe Conte diventerà pubblica con l'intervento di Cassa depositi e prestiti non lo è più, anzi. Il bilancio consolidato 2019 ha chiuso infatti con una perdita di 291, 3 milioni di euro, che si è mangiata un terzo degli utili accantonati negli anni precedenti a riserva. Ne restano ancora 566 milioni, ma non basteranno a coprire la perdita immaginata per il 2020, che potrebbe essere superiore al miliardo di euro. Se come vuole il governo entro la fine dell'anno Cassa depositi e prestiti avrà la maggioranza di Autostrade per l'Italia (Aspi), toccherà allo Stato coprire quel buco. ... Leggi su iltempo

