La terra trema al confine con la Slovenia, sisma di magnitudo 4.2 (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – Alle o4.50 un terremoto di magnitudo 4.2 ha interessato la zona al confine di Italia e Slovenia, all’altezza della provincia di Udine. Il sisma, epicentro a Cezsoca, è stato localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a sette chilometri di profondità. Leggi su dire

messveneto : ?? ?? Trema la terra in Friuli, forte scossa di terremoto Notizia in aggiornamento: - SetheshEyethen : RT @messveneto: ?? ?? Trema la terra in Friuli, forte scossa di terremoto Notizia in aggiornamento: - zazoomblog : “Un boato”. La terra trema in Italia: sisma di magnitudo 43. La situazione - #boato”. #terra #trema #Italia:… - mariacr28250504 : RT @messveneto: ?? ?? Trema la terra in Friuli, forte scossa di terremoto Notizia in aggiornamento: - Fontanella64 : RT @messveneto: ?? ?? Trema la terra in Friuli, forte scossa di terremoto Notizia in aggiornamento: -

Ultime Notizie dalla rete : terra trema La terra trema in Sardegna: scosse davanti al mare di Porto Torres Cagliaripad La terra torna a tremare in Friuli: scossa di magnitudo 4.2 all'alba, epicentro in Slovenia. Decine di segnalazioni da tutta la regione

UDINE. Una forte scossa di terremoto ha svegliato il Friuli all'alba di venerdì 17 luglio. La terra ha tremato alle 4.52: secondo le prime informazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanolo ...

Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia, paura in Friuli

Paura all’alba di oggi al confine tra Italia e Slovenia dove una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la terra ed è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale. Secondo i dati dell’Ingv ...

UDINE. Una forte scossa di terremoto ha svegliato il Friuli all'alba di venerdì 17 luglio. La terra ha tremato alle 4.52: secondo le prime informazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanolo ...Paura all’alba di oggi al confine tra Italia e Slovenia dove una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la terra ed è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale. Secondo i dati dell’Ingv ...