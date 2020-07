La storia di Bridger, bimbo-eroe che a 6 anni ha salvato la sorella dall’attacco di un cane (Di venerdì 17 luglio 2020) Ha il costume di Spiderman ed, in effetti, è un vero supereroe. Un bambino di sei anni, Bridger Walker, ha salvato la sorellina di quattro dall’attacco di un cane, rimediando 90 punti di sutura sul viso. Il suo gesto di coraggio è stato raccontato dalla zia Nicole su Instagram e la sua storia ha fatto rapidamente il giro del mondo, incassando anche il plauso degli attori Mark Ruffolo e Chris Evans.Tutto è iniziato il 9 luglio, in Wyoming, negli Stati Uniti: i piccoli si trovavano con i genitori a casa di amici e Bridger e la sorella erano usciti nel giardino della casa, probabilmente per giocare insieme. È stato a quel punto che un cane, un pastore tedesco di un anno, è corso verso i fratellini: ... Leggi su huffingtonpost

