La storia delle tessere gratis per gli ex militanti della Lega Nord (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Fatto racconta oggi una storia molto curiosa che sta capitando a molti iscritti al “vecchio”partito della Lega Nord, quello fondato da Umberto Bossi e mandato in pensione da Matteo Salvini: stanno ricevendo la tessera 2020 gratuitamente per posta: “Per ringraziarvi dell’impegno dedicato alla difesa della nostra terra e dei nostri valori abbiamo deciso di farvi omaggio della tessera da militante per l’anno 2020 (costo 50 euro, ndr). Firmato: il Consiglio federale”, recita la missiva, che riporta il simbolo della Lega per Salvini premier. “Molto strano. Nel partito di Bossi avere la tessera non era affatto facile”, racconta Stefania Piazzo, direttrice ... Leggi su nextquotidiano

