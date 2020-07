La sospesa Venezia dei chiari di luna (Di sabato 18 luglio 2020) Nel 1875 l’imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe arriva in visita a Venezia. Ad immortalarlo mentre sfila tra un nugolo di gondole vi è il fotografo Carlo Naya che di quel corteo ha l’esclusiva. I gondolieri vogano muniti di mascherina poiché in quel momento a Venezia c’era il colera. Il fotografo Carlo Naya coglie i momenti solenni, i paesaggi, ma anche le professioni del tempo come quello della bigolante che vicino al pozzo tira su l’acqua per venderla per le strade della … Continua L'articolo La sospesa Venezia dei chiari di luna proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

MicheleDeFranc2 : @andrewbasilovsk Questo è il mare di Cavallino Treporti, Venezia. Dipende molto da dove vai e dalla giornata, essen… - Rosamar14477315 : RT @LuceverdeRadio: ??#Treni - Linea Venezia Tarvisio ??CIRCOLAZIONE SOSPESA tra Udine e Tarvisio in via precauzionale ?verifica dello st… - MariaLu91149151 : RT @LuceverdeRadio: ??#Treni - Linea Venezia Tarvisio ??CIRCOLAZIONE SOSPESA tra Udine e Tarvisio in via precauzionale ?verifica dello st… - Brontosaura : RT @LuceverdeRadio: ??#Treni - Linea Venezia Tarvisio ??CIRCOLAZIONE SOSPESA tra Udine e Tarvisio in via precauzionale ?verifica dello st… - ilberto74 : RT @LuceverdeRadio: ??#Treni - Linea Venezia Tarvisio ??CIRCOLAZIONE SOSPESA tra Udine e Tarvisio in via precauzionale ?verifica dello st… -

Ultime Notizie dalla rete : sospesa Venezia La sospesa Venezia dei chiari di luna Il Manifesto Chiusura forzata per pandemia: il negoziante può sospendere pagamento dell’affitto

LECCE - Il blocco forzato delle attività commerciali a causa della pandemia del coronavirus deve considerarsi un atto eccezionale che legittima anche la decisione del titolare del negozio di bloccare ...

Gara del gas, appalto sospeso: deciderà il tribunale

Appalto sospeso. Bocce ferme sulla gara di aggiudicazione della distribuzione di gas naturale in provincia: si dovrà pronunciare il Tar. Italgas si è aggiudicata l’appalto, ma il Comune di Belluno, st ...

LECCE - Il blocco forzato delle attività commerciali a causa della pandemia del coronavirus deve considerarsi un atto eccezionale che legittima anche la decisione del titolare del negozio di bloccare ...Appalto sospeso. Bocce ferme sulla gara di aggiudicazione della distribuzione di gas naturale in provincia: si dovrà pronunciare il Tar. Italgas si è aggiudicata l’appalto, ma il Comune di Belluno, st ...