La Sinistra vuole abbandonare la Libia a se stessa. La Boldrini e altri parlamentari chiedono lo stop dei fondi alla Guardia costiera di Tripoli. Ma così si rischia di fare solo danni (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo le morti choc nel mediterraneo e in cui è ritenuta responsabile la Guardia costiera libica, c’è chi pensa che per risolvere il problema basta levare i finanziamenti ad essa indirizzati. A chiederlo è stata una risoluzione preparata dal parlamentare di Leu, Erasmo Palazzotto, e firmata da 22 parlamentari tra cui i dem Laura Boldrini (nella foto) e Matteo Orfini. Peccato che le cose non siano andate come speravano perché alla fine alla Camera è stato approvato il rifinanziamento alle milizie che si occupano di bloccare i migranti che cercano di fuggire dalla guerra civile, riportandoli nei centri di detenzione. Può sembrare una scelta spietata ma la realtà è che abbandonare a sé ... Leggi su lanotiziagiornale

FratellidItalia : 'La sinistra, pur di non far vincere i suoi avversari, vuole rifilare una fregatura agli italiani: approvare una le… - Giusepp86601476 : @florastr Niente di nuovo sotto il sole, con questa sinistra la destra può dire e fare quello che vuole. - LPincia : RT @mariobortoluss1: Libia, scoppia la guerra tra PD e M5S: da Boldrini a Orfini, la sinistra (criminale) vuole ancora più migranti https:/… - FELIX38528245 : RT @ILPOPOLODITALIA: Dunque, la sinistra italiana funziona così. Vuole ospitare tutti coloro che arrivano dalla Libia, anche se non sono li… - Raffael25444592 : RT @RadioSavana: .@DanielaPreziosi attacca brutalmente @PaoloDiop: 'Non è perchè Lei è nero che può dire tutto quello vuole.' Dunque per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinistra vuole Libia, è guerra tra i giallorossi: la sinistra vuole più migranti ilGiornale.it "Seconda linea", un talk di destra aperto a sinistra

Lo definiscono già il nuovo talk di destra. E, in effetti, nelle intenzioni di chi lo sta progettando, il nuovo programma di informazione di Raidue sarà aperto alle idee sovraniste, senza dimenticare ...

Vertice UE, Ceccardi-Lega: "L'Italia vuole scaricare le responsabilita sull'Europa"

La notizia riportata su altre testate Fossi stata di sinistra, invece, in tantissimi avrebbero solidarizzato con me”. Non le manda certo a dire la candidata del centrodestra per la Regione Toscana.

Lo definiscono già il nuovo talk di destra. E, in effetti, nelle intenzioni di chi lo sta progettando, il nuovo programma di informazione di Raidue sarà aperto alle idee sovraniste, senza dimenticare ...La notizia riportata su altre testate Fossi stata di sinistra, invece, in tantissimi avrebbero solidarizzato con me”. Non le manda certo a dire la candidata del centrodestra per la Regione Toscana.