La seconda ondata di Covid-19 colpirà i giovani? (Di venerdì 17 luglio 2020) Con la fine del lockdown, l'età media delle persone infettate si è abbassata: ora si teme che i tanti contagi tra gli under 40 possano aiutare il coronavirus a diffondersi di Giancarlo Sturloni Il profilo delle persone positive al SARS-CoV-2 è cambiato: sempre più spesso ad ammalarsi sono i giovani adulti. Il fenomeno appare ubiquitario ed è stato avvertito anche in Italia, ma allarma soprattutto quei Paesi alle prese con una risorgenza delle infezioni, dagli Stati Uniti, all'Iran, a (...) - Attualità / Salute, giovani, , Coronavirus Leggi su feedproxy.google

Agenzia_Ansa : #Coronavirus 85 bebè sotto un anno contagiati in Texas, nella contea di Neuces positivi anche altre decine di bambi… - SkyTG24 : Coronavirus Spagna, si teme seconda ondata. La Francia valuta di chiudere i confini. FOTO - davidealgebris : Italia può reggere seconda ondata Covid. Ma non altri 6 mesi di ConteBalle e squadra di idioti. Emergenza sono loro non il Covid - SteffPy : RT @stefaniaconti: La seconda ondata in Giappone inizia in modo estremamente violento - lucas04106001 : RT @benq_antonio: #Ostia chiusura dello stabilimento 'La vela' parla la proprietaria in lacrime. A causa di questi 'fenomeni' che ci gover… -

Ultime Notizie dalla rete : seconda ondata Nuovo coronavirus: «Se la seconda ondata ci sarà, non potrà avere lo stesso impatto» Il Cittadino di Monza e Brianza Il lavoro in testa alle priorità dei Veneti e la grande paura di perderlo

Il secondo decennio parte condizionato dalla nuova ... passata l’emergenza (benché non siamo del tutto usciti dai pericoli di una nuova ondata pandemica), la questione occupazionale costituisce ...

Coronavirus, bollettino di oggi 19 luglio: 4 positivi nel Bolognese (FotoSchicchi)

Bologna, 19 luglio 2020 – Il bollettino sul Coronavirus di oggi, 19 luglio, segna un calo dei contagi a Bologna: sono quattro quelli registrati in tutta la provincia (di cui uno nell'Imolese) nelle ul ...

Il secondo decennio parte condizionato dalla nuova ... passata l’emergenza (benché non siamo del tutto usciti dai pericoli di una nuova ondata pandemica), la questione occupazionale costituisce ...Bologna, 19 luglio 2020 – Il bollettino sul Coronavirus di oggi, 19 luglio, segna un calo dei contagi a Bologna: sono quattro quelli registrati in tutta la provincia (di cui uno nell'Imolese) nelle ul ...