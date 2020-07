La scuola così non può ripartire. Attacco dei sindacati a Lucia Azzolina (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - Attacco frontale dei sindacati al ministro dell'Istruzione sulla prospettiva di riaprire le scuole a settembre. "Non ci sono le condizioni" denuncia la Cgil, mentre la Cisl accusa Lucia Azzolina di "mentire sapendo di mentire". A dare fuoco alle polveri è il segretario generale di Snals-Confsal, Elvira Serafini: "Noi vogliamo che la scuola riapra, ma serve subito un tavolo sugli organici" dice, "Purtroppo quanto sta accadendo, quanto stiamo verificando, è responsabilità del governo, di tutto il governo, e non solo del ministro". Organici e spazi sono sulla linea cello scontro. "Il governo - spiega Serafini - doveva capire l'importanza degli interventi da fare sugli organici. Né noi né i dirigenti abbiamo responsabilità, questo deve essere ben chiaro". Un ... Leggi su agi

Corriere : Esce il romanzo postumo di Andrea Camilleri, scomparso un anno fa. Il suo addio al personaggio del commissario viga… - rtl1025 : ?? 'Oggi le condizioni per cui le #scuole riaprano in presenza non ci sono: inutile continuare a raccontare che le c… - meb : Con la Ministra @elenabonetti abbiamo portato avanti il family act, un provvdimento che indica una strada verso il… - Agenzia_Italia : La #scuola così non può ripartire. Attacco dei sindacati a #Azzolina - antonellamosc12 : RT @rtl1025: ?? 'Oggi le condizioni per cui le #scuole riaprano in presenza non ci sono: inutile continuare a raccontare che le cose vanno b… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola così Rientro a settembre: «Prof in più alle scuole solo in caso di estrema necessità» Corriere della Sera