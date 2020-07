La rivelazione della Ribas: "La tv non era più il mio mondo" - (Di venerdì 17 luglio 2020) Carlo Lanna In una lunga intervista, la celebre Ana Laura Ribas spiega perchè ha lasciato la tv per dedicarsi a un altro tipo di lavoro lontano dalle luci della ribalta Da Striscia alla Notizia a Paperissima. Senza dimenticare OK, il prezzo è giusto! Ana Laura Ribas per un lungo periodo è stato uno dei volti più celebri delle reti Mediaset. Originaria del Brasile, la sua presenza ha segnato (nel bene e nel male) più di venti anni della tv del nostro paese. Ora però la Ribas, da tempo, non appare nel piccolo schermo. Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2004 e dopo essere diventata un’opinionista in diversi salotti, la sua presenza si è ridotta al minimo, per sparire poi ... Leggi su ilgiornale

Notiziedi_it : La rivelazione della Ribas: “La tv non era più il mio mondo” - TheQ_continuum : RT @MarceVann: Matteo Messina Denaro potrebbe essersi nascosto in Veneto. La rivelazione arriva da un collaboratore di giustizia, membro di… - MaurilioVitto : @Pietro_Firenze Credo che questi preti siano sul cammino dell'ascesa, il Corano dice chiaramente che il Cristianesi… - MarceVann : Matteo Messina Denaro potrebbe essersi nascosto in Veneto. La rivelazione arriva da un collaboratore di giustizia,… - ilbassottoSC : MOMENTO RIVELAZIONE PIÙ IMBARAZZANTE DELLA STORIA #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione della Rivelazione da Parma: “La sposa 12enne di Montanelli non è mai esistita” Luca Galvani Rivelazione da Parma: “La sposa 12enne di Montanelli non è mai esistita”

Le manifestazioni antirazziste del movimento Black Lives Matter nei mesi scorsi hanno portato al centro della cronaca nazionale e internazionale un acceso dibattito. In molte città del mondo sono stat ...

Set Base 2021: Teferi guida il nuovo standard di MTG Arena – Recensione

Chi gioca dai primordi di MTG Arena avrà sicuramente un brivido di terrore nel sentire il nome di Teferi. Lo stregone di Dominaria è stato, nell’omonima espansione, un vero e proprio spauracchio per l ...

Le manifestazioni antirazziste del movimento Black Lives Matter nei mesi scorsi hanno portato al centro della cronaca nazionale e internazionale un acceso dibattito. In molte città del mondo sono stat ...Chi gioca dai primordi di MTG Arena avrà sicuramente un brivido di terrore nel sentire il nome di Teferi. Lo stregone di Dominaria è stato, nell’omonima espansione, un vero e proprio spauracchio per l ...