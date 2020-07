La provincia di Belluno ordina l’abbattimento di 3mila cervi «pericolosi per strade e agricoltura» (Di venerdì 17 luglio 2020) Strage di cervi in Veneto. La provincia di Belluno ha ordinato, per i prossimi mesi, l’eliminazione di 3.234 esemplari, il 20% in più rispetto al 2019. Il motivo di una così crudele decisione? «Danni pesanti all’agricoltura e alla biodiversità, senza dimenticare chi viaggia sulle nostre strade». A spiegare la scelta è il consigliere provinciale con delega a caccia e pesca Franco De Bon. Presentato il calendario venatorio 2020, con il nuovo piano di prelievo del cervoDe Bon: «Stretta collaborazione con il mondo dell’agricoltura che ci lancia gridi d’allarme per l’eccessiva presenza di ungulati»Comunicato https://t.co/o3v2cmA03c pic.twitter.com/adxFPGDLT2— ... Leggi su open.online

