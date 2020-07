La Provincia di Belluno ha ordinato di abbattere 3.234 cervi, anche femmine e piccoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Belluno ha ordinato di abbattere 3.234 cervi La Provincia di Belluno ha ordinato di abbattere 3.234 cervi, anche femmine e piccoli, a causa dei troppi danni all’agricoltura causati dagli animali. La decisione è valida per questa stagione venatoria, un aumento del 20 per cento di esemplari rispetto all’anno scorso. “L’obiettivo dell’abbattimento è il riequilibrio” perché “i danni che provocano questi ungulati sono pesanti per agricoltura e biodiversità senza dimenticare i pericoli per chi viaggia sulle nostre strade”, ha spiegato il consigliere Provinciale con delega a caccia e pesca Franco De ... Leggi su tpi

