La principessa Beatrice si è sposata! Cerimonia segreta a Windsor con Edoardo Mapelli Mozzi

Il coronavirus ha rovinato i loro piani originali ma la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi non hanno rinunciato al loro sogno: la coppia è convolata a nozze oggi con una Cerimonia segreta, alla presenza di venti ospiti, tra i quali la Regina Elisabetta e il marito. A rivelarlo, in esclusiva, è The Sun.Il matrimonio si è svolto a Windsor. A convincere i due ad accelerare i tempi sarebbe stata l'imminente partenza della Regina per la residenza di Balmoral a fine mese. Un'amica della principessa ha così commentato al giornale inglese l'intima Cerimonia: "Un grosso matrimonio sarebbe stato fuori discussione a causa del coronavirus. Volevano che la Regina fosse

Il coronavirus ha rovinato i loro piani originali ma la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi non hanno rinunciato al loro sogno: la coppia è convolata a nozze oggi con una cerimonia segreta, ...

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi si sono sposati in segreto a Windsor

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sono marito e moglie. I due, promessi sposi dal novembre scorso, hanno sfidato ogni genere di sfortuna ma, alla fine, ce l’hanno fatta: si sono detti “si” a Wi ...

