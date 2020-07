La principessa Beatrice ha sposato l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi: cerimonia segreta a Windsor (Di venerdì 17 luglio 2020) Con una cerimonia celebrata in gran segreto al Castello di Windsor la principessa Beatrice e l'imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi si sono sposati oggi, 17 luglio, dopo aver rimandato le nozze ... Leggi su today

La principessa Beatrice, 31 anni, ha sposato oggi il magnate immobiliare Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni, in una cerimonia privata a Windsor. Il matrimonio si è celebrato venerdì mattina alle 11 nell ...Non sono state le nozze che la famiglia reale aveva progettato per lei, ma al cuor non si comanda: dopo aver rimandato un paio di volte, la principessa Beatrice ed Edoardo Mapelli Mozzi si sono uniti ...