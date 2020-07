La prima sentenza della Consulta firmata da tre donne è sul Jobs Act (Di venerdì 17 luglio 2020) La presidente Marta Cartabia, la redattrice Silvana Sciarra e la cancelliera Filomena Perrone hanno ieri firmato la prima sentenza della Corte Costituzionale al femminile della storia d’Italia. Il dispositivo pubblicato ieri non scalfisce il criterio dell’indennizzo al posto dell’abolito articolo 18 – ovvero il reintegro – nei casi di licenziamenti illegittimi, come stabilisce il Jobs Act. Ma, spiega oggi Repubblica, smantella l’anzianità di servizio come unico criterio per risarcire il lavoratore e calcolare quell’indennità. È incostituzionale – dice la Corte – nel caso di licenziamenti illegittimi nella sostanza (la giusta causa non c’è), come la stessa ... Leggi su nextquotidiano

