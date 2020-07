La polizia di Los Angeles se la prende anche con un disabile afroamericano | VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel giro di poche ore il filmato ha fatto il giro del mondo e si è andato a unire a quell’immensa – e poco esaltante – collezione di atti e soprusi che avvengono al di là dell’Oceano. Il filmato risale a mercoledì 15 luglio, durante una delle tante manifestazioni anti-razziste al grido di ‘Black Lives Matter’. Ci troviamo a Los Angeles, in California, e si vede un cittadino afroamericano disabile aggredito dai poliziotti prima di essere gettato in terra e immobilizzato. LEGGI anche > Kanye West si ritira dalla corsa alle presidenziali USA Non ci si ferma davanti a nulla. Il VIDEO di quanto accaduto mercoledì a Los Angeles è stato pubblicato sul profilo Instagram della pagina Active Advocate e mostra un ... Leggi su giornalettismo

angelomangiante : Manifestazione pacifica a Los Angeles. La polizia aggredisce un disabile e mandano in pezzi la sedia a rotelle. Un… - Agenzia_Ansa : Los Angeles, polizia picchia e scaraventa a terra un uomo in carrozzina #disabilità #ANSA #JoshuaWilson afroamerica… - repubblica : Los Angeles, agenti polizia scaraventano a terra un uomo in carrozzina durante una protesta - GiuliaNimei : RT @il_burocrate: La polizia di Los Angeles, durante una manifestazione, aggredisce un disabile. Gli abusi delle loro forze dell’ordine su… - franktomster99 : RT @perchetendenza: 'Los Angeles': Perché durante una protesta pacifica la polizia si è accanita contro un uomo di colore disabile, facendo… -