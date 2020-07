La Piadina romagnola volano per il turismo tedesco e austriaco in Romagna (Di venerdì 17 luglio 2020) La Piadina romagnola come volano per il turismo teutonico in Romagna? Certo che sì. A lanciare l'idea è il Presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina romagnola Alfio Biagini. Tutto ... Leggi su cesenatoday

La piadina romagnola vola in Germania e Austria: export al 70% rimininotizie.net La piadina romagnola "ambasciatore" del turismo in Germania

Tedeschi pazzi per la Piadina Romagnola, export al 70%

