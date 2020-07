La nuova maglia dell’Inter è un pigiama. O una tovaglia. O un campo da tris (Di venerdì 17 luglio 2020) Per chi ancora non ha superato lo shock della mitica maglia mimetica del Napoli (si dice “camouflage”, è meno cafone), l’Inter propone per la stagione 2020/21 un aggiornamento del buongusto. Niente di ufficiale, ma secondo il portale FootyHeadlines, specializzato nei leak delle future divise delle squadre di calcio, la nuova maglia da trasferta sarà una tovaglia da pic nic. O un pigiama. O un campo da tris. Dipende dalla malizia dell’occhio che la guarda. E’ il colpo di grazia, perché già la versione con le righe a zig zag (un lievissimo riferimento allo sponsor Pirelli, che produce pneumatici) aveva stravolto i poveri tifosi tradizionalisti dell’Inter, i quali si ostinano a pretendere due colori: nero ... Leggi su ilnapolista

