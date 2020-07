La Nasa introduce un nuovo segno zodiacale? Storia di Ofiuco, la 13esima costellazione (Di venerdì 17 luglio 2020) L’idea di appartenere ad un segno zodiacale diverso da quello conosciuto spaventa molti: a dimostrarlo è la Storia di Ofiuco, la tredicesima costellazione che sconvolgerebbe l’equilibrio dello Zodiaco e che costringerebbe a rivedere il proprio segno. La notizia è circolata di nuovo in rete a seguito di un recente articolo del Sun, che faceva a sua volta riferimento ad un’analisi compiuta dalla Nasa nel 2016. L’agenzia americana, sottolineando che “l’astronomia non è astrologia”, si è limitata a constatare che i Babilonesi, vissuti più di 3000 anni fa, commisero alcuni errori nella loro concezione originale dello Zodiaco a 12 segni, tralasciando erroneamente ... Leggi su huffingtonpost

L’idea di appartenere ad un segno zodiacale diverso da quello conosciuto spaventa molti: a dimostrarlo è la storia di Ofiuco, la tredicesima costellazione che sconvolgerebbe l’equilibrio dello Zodiaco ...La cometa C/2020 F3 (NEOWISE) sta dando spettacolo sia mattiniero che serale in questi giorni, come abbiamo già scritto in una precedente notizia. Fotografi professionisti, dilettanti, astrofotografi ...