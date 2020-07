La moglie della vittima: "Per me era come un figlio. Non capisco perché l'ha fatto" (Di venerdì 17 luglio 2020) «Giovanni per me era come un figlio, ho accolto amorevolmente lui e gli altri tre amici tutti calabresi con i quali era venuto a vivere dietro a casa nostra. Erano sempre da me e Fabio, stavano con i nostri figli. Facevo per loro le ciambelle e ora Giovanni ha detto ai carabinieri di aver ammazzato mio marito. Così, a sangue freddo. Ma per me stava fuori, era spaventato. Non era drogato, ma aveva gli occhi rossissimi ed era terrorizzato per qualcosa». A parlare all'Adnkronos è Monica, la moglie di Fabio Catapano, il 48enne disoccupato (prima della crisi per il Coronavirus noleggiava auto) ucciso davanti al cancello del comprensorio in via Sparanise dove viveva anche il suo presunto assassino. Il vicino, Giovanni Nesci, 22 anni, è stato arrestato dai Carabinieri ... Leggi su iltempo

tempoweb : La moglie della vittima: 'Per me era come un figlio. Non capisco perché l'ha fatto' #fabiocatapano #giovanninesci… - Notiziedi_it : Inchiesta camici, per la procura nessun ruolo della moglie di Fontana nella compravendita. L’assessore Cattaneo: “R… - ragni84 : @lesmo27 Grazie ?? custode ... nel periodo della prima foto sono riuscito a conoscere mia moglie ... sennò allo stat… - Milli19751 : RT @ILSOTRANTO: #COVID__19 Spagna, oltre 90mila visoni macellati in Aragona: sono risultati positivi al Covid-19 Tutto è iniziato nei mesi… - ILSOTRANTO : #COVID__19 Spagna, oltre 90mila visoni macellati in Aragona: sono risultati positivi al Covid-19 Tutto è iniziato… -

Ultime Notizie dalla rete : moglie della La moglie della vittima: "Per me era come un figlio. Non capisco perché l'ha fatto" Il Tempo Quando i Casalesi arrivavano da fuori, chiedevano a Donadio il permesso di agire

Maxi processo di Eraclea, in aula rieccheggiano le battute verso Mirco Mestre: «Fortuna che ci siamo stati noi terroni, se no col cavolo che diventatavi sindaco!» MESTRE. I soldi prestati a Luciano Ma ...

Fingono un’esplosione di gas: così i falsi tecnici derubano l’anziana

Il colpo a mezzogiorno a Perarolo, uno dei malviventi indossava una divisa. Spariti un collier, anelli, orecchini e denaro. Al setaccio le telecamere della zona VIGONZA. Pensionata raggirata e derubat ...

Maxi processo di Eraclea, in aula rieccheggiano le battute verso Mirco Mestre: «Fortuna che ci siamo stati noi terroni, se no col cavolo che diventatavi sindaco!» MESTRE. I soldi prestati a Luciano Ma ...Il colpo a mezzogiorno a Perarolo, uno dei malviventi indossava una divisa. Spariti un collier, anelli, orecchini e denaro. Al setaccio le telecamere della zona VIGONZA. Pensionata raggirata e derubat ...