La lobby delle armi a sostegno di Trump (Di venerdì 17 luglio 2020) La National Rifle Association (Nra) ha inviato una lettera a Donald Trump: «Siamo con lei» Leggi su media.tio.ch

d_granuzzo : RT @CinziaEmanuelli: Molto felice di questa notizia. @elisaserafini è una ragazza in gamba che ha dimostrato di non piegarsi alle lobby e a… - rumba15342942 : RT @CinziaEmanuelli: Molto felice di questa notizia. @elisaserafini è una ragazza in gamba che ha dimostrato di non piegarsi alle lobby e a… - MarzioCpi : @francescatotolo Un servo delle lobby #LGTBQ - valefarfallyna : RT @OpheliaNym: Ormai siamo alla follia. La politica delirante gonfia dei soldi delle lobby tecnologiche trasforma l'uomo in oggetto automa… - AdolfoSalsi : RT @ardigiorgio: Michele Emiliano torna a insultare Renzi, Calenda, e fitto : “schiavi delle lobby”. Ma tranquilli, domani dirà che non l’h… -

Ultime Notizie dalla rete : lobby delle La lobby delle armi a sostegno di Trump Ticinonline Michele Emiliano: "Renzi e Fitto sono alleati. Cari 5 Stelle, aiutatemi a fermare la destra che danneggia la Puglia"

Presidente Michele Emiliano, il ministro Stefano Patuanelli ha annunciato il progetto del governo per decarbonizzare l'ex Ilva: un premio di fine legislatura per lei? "Parlerei di un premio di inizio ...

“Quella di Tambellini è l’amministrazione delle cose non fatte”. Il dibattito dell’opposizione a L’Augusta

Terzo appuntamento per L’Augusta – La Fortezza delle Idee, il festival politico e culturale organizzato e autofinanziato da CasaPuond, che ha visto protagonisti, ieri sera 16 luglio, i consiglieri di ...

Presidente Michele Emiliano, il ministro Stefano Patuanelli ha annunciato il progetto del governo per decarbonizzare l'ex Ilva: un premio di fine legislatura per lei? "Parlerei di un premio di inizio ...Terzo appuntamento per L’Augusta – La Fortezza delle Idee, il festival politico e culturale organizzato e autofinanziato da CasaPuond, che ha visto protagonisti, ieri sera 16 luglio, i consiglieri di ...