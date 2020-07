La leghista di Sorrento che dice che Salvini risolve i problemi con la sua taumaturgica presenza (Di venerdì 17 luglio 2020) Clara Rolla si era già fatta conoscere in passato perché aveva detto che anche secondo lei i napoletani puzzano. Oggi, si è resa protagonista di un altro intervento appassionato in difesa del capitano Matteo Salvini a Sorrento per uno dei tanti tour elettorali che caratterizzeranno l’estate della politica italiana. Prima di una passeggiata in centro, che ha preceduto la conferenza stampa e l’intervista con Nicola Porro che il leader della Lega ha concesso nella cittadina del Salernitano, Clara Rolla ha introdotto Matteo Salvini con delle parole che «nemmeno la madre osa dire» (parola dello stesso leader della Lega). LEGGI ANCHE > Lo strano caso di Salvini che regala le tessere di partito agli ex militanti della Lega Nord Clara Rolla e Salvini a ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : 'Con la sola imposizione delle mani'. L'imbarazzo di #Salvini è evidente La leghista di #Sorrento Clara Rolla si e… - LucillaMasini : Secondo Clara Rolla, segretaria della Lega di Sorrento che sottolineava la puzza dei napoletani, il Capitano è 'L'u… - InsultoQ : @Miti_Vigliero @neXtquotidiano Terrona sorrentina che chiama #Salvini l'uomo della Provvidenza. Questa mi mancava i… - _Divina_Mente_ : @matteosalvinimi A Sorrento Ci risparmi almeno il rutto libero al retrogusto di limoncello... Visto che è usanza le… - cgm959 : @matteosalvinimi Domani questa lota deve essere a Sorrento e per paura di essere sfanculato non ne parla.....leghista di merda -

Ultime Notizie dalla rete : leghista Sorrento Salvini a Sorrento e Clara Rolla dice che risolve i problemi da taumaturgo Giornalettismo.com Sorrento, scatta l’ultima staffetta in giunta. Esplode la faida tra i candidati

Una nuova staffetta in giunta. L’ennesima della serie. E probabilmente l’ultima prima di tornare alle urne per le Comunali. Per «gravi motivi familiari», l’avvocato Emiliogianmaria Moretti ha deciso d ...

Regionali Campania 2020, Berlusconi salva De Siano e promette: sarò a Napoli per la rimonta di Caldoro

I malumori e le fibrillazioni restano, ma qualche schiarita comincia pian piano a farsi largo dopo la tempesta. Forza Italia prova di nuovo a compattarsi attorno a Stefano Caldoro, una necessità dopo ...

Una nuova staffetta in giunta. L’ennesima della serie. E probabilmente l’ultima prima di tornare alle urne per le Comunali. Per «gravi motivi familiari», l’avvocato Emiliogianmaria Moretti ha deciso d ...I malumori e le fibrillazioni restano, ma qualche schiarita comincia pian piano a farsi largo dopo la tempesta. Forza Italia prova di nuovo a compattarsi attorno a Stefano Caldoro, una necessità dopo ...