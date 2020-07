La foto del “pesce umano” diventa virale: è fake? (Di venerdì 17 luglio 2020) In molti sui social si chiedono se l’immagine, grottesca e anche un po’ inquietante, sia un fake. Il Daily Mirror assicura di no ma i dubbi restano. Anche perché la “faccia” del pesce dal sorriso umano pescato in Malesia, le cui foto sono diventate virali su Twitter, sembra davvero ‘troppo umana per essere vera‘. Il motivo starebbe nel fatto che questo pesce balestra è un tetraodontiforme, quindi ha quattro denti molto taglienti nel becco e in totale può avere 32 denti. È un tipo di pesce che si trova nelle acque dell’Oceano Indiano, in quelle del Pacifico ma anche nel Mediterraneo. E in questa foto sembra davvero un uomo che ride. Vero? bibir dia lagi seksi dari aku ???? pic.twitter.com/zzq8IPWzvD — RaffNasir• (@raff nasir) July 2, ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Addio alla signora Rosa, fu la protagonista di una delle foto più commoventi del triste periodo che abbiamo vissuto… - SkyTG24 : Dallo spazio arrivano immagini del #Sole mai viste prima, catturate da una distanza record. Le sorprendenti foto ch… - emergenzavvf : “Caricamento” completo di operatori del nostro Drago143! La foto è stata scattata alla chiusura del primo corso per… - imperianews_it : Imperia: livelli eccessivi del batterio escherichia, vietata la balneazione nella zona dei Sogni d'Estate (foto) - sediagialla : bel buongiorno con la tazza del water sporca delle gocce di piscio di mio fratello, invio la foto sul gruppo di fam… -

Ultime Notizie dalla rete : foto del Das Boot 2, le foto del finale di stagione Sky Tg24 Il Sole e i suoi falò, ecco le immagini mai viste FOTO e VIDEO

La superficie del Sole è costellata di innumerevoli eruzioni che ricordano dei falò, mai viste finora e rivelate dalle immagini inviate dalla sonda Solar Orbiter, gestita dall’Agenzia Spaziale Europea ...

La superficie del Sole è costellata di innumerevoli eruzioni che ricordano dei falò, mai viste finora e rivelate dalle immagini inviate dalla sonda Solar Orbiter, gestita dall'Agenzia Spaziale Europea ...