La Fiorentina colonia romanista: Aquilani alla Primavera, poi De Rossi in prima squadra (Di venerdì 17 luglio 2020) Un pezzo di Roma si è spostato ed è destinato a spostarsi ancora di più nelle pRossime settimane a Firenze. Alberto Aquilani, ex centrocampista giallorosso, è stato ufficialmente nominato allenatore della primavera della Fiorentina per la pRossima stagione, un'annata in cui potrebbe esserci due romanisti sulle principali panchine della società viola. Il club di Commisso è infatti convinto di aver compiuto tutti i passi necessari per Daniele De Rossi dopo aver deciso a sorpresa di affidagli la gestione della prima squadra. Tutto ciò nonostante DDR non abbia ancora preso il patentino per allenare in Serie A: nella prima parte del 2020 il supercorso a Coverciano è ... Leggi su iltempo

