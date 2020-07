«La Ferragni? È la nuova Venere di Botticelli». Il post degli “Uffizi” scatena l’ira dei social (Di venerdì 17 luglio 2020) Quando Antoine cantava «qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, sempre pietre in faccia prenderai», i social non esistevano ancora. E neppure i leoni da tastiera con annesso il sempre più nutrito reparto di odiatori in servizio permanente effettivo. A risentirla oggi, quella canzone assomiglia a una profezia. Chiedere per conferma a Chiara Ferragni, finita al centro di una nuova bufera virtuale per essersi permessa di visitare la Galleria degli Uffizi. Ma siccome non tutti i mali vengono per nuocere, l’abbondanza di click e citazioni è riuscita nell’impresa di portare la parola “Uffizi” nei trend topic di Instagram. La Ferragni in posa davanti al quadro a Firenze A scatenare haters e perditempo (in realtà la stessa genia), un ... Leggi su secoloditalia

Pe_Es_ : Se la #Ferragni è la nuova venere di Botticelli per gli Uffizi, se vado io sarò il nuovo David di Michelangelo? A p… - viss_ale : Con la nuova noiosa e prevedibile polemica sulla Ferragni, vi confermate i soliti ridicoli. Sia mai qualcuno dovesse avere dubbi. - _lallero_serena : Nuova polemica sulla Ferragni. Il mio punto di vista era già stato spiegato da Valeria. - iuia155204 : una nuova polemica sulla Ferragni vedo che qui su twitter siamo sempre pieni di argomenti nuovi ed originali - CinqueColonne : C'è l'atmosfera da vacanza, c'è il reggaeton, c'è l'ospite d'eccezione: la nuova canzone di Baby K con Chiara Ferra… -