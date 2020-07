La compagnia del Cigno 2, iniziate le riprese della seconda stagione: anticipazioni e cast (Di venerdì 17 luglio 2020) Ciak per la seconda stagione de La compagnia del Cigno, la serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo che vede Alessio Boni nei panni del direttore d’orchestra e insegnante di conservatorio Luca Marioni, e Anna Valle in quello di sua moglie Irene. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, la seconda stagione (che era stata messa in stand by causa Coronavirus) è composta da 12 episodi da 50 minuti e andrà in onda su Rai 1 come annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai (QUI tutte le fiction che vedremo). La compagnia del Cigno 2, anticipazioni seconda stagione Nelle nuove puntate tornano i sette giovani musicisti protagonisti, sempre ... Leggi su tvzap.kataweb

