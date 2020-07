La cometa NEOWISE, uno spettacolo straordinario: siamo quasi alla massima visibilità, tutti gli ORARI e le INFO UTILI per osservarla (Di venerdì 17 luglio 2020) Le notti di luglio stanno portando una bellissima sorpresa ad astronomi e semplici appassionati di osservazioni celesti: una cometa visibile ad occhi nudo. NEOWISE è ormai la protagonista indiscussa del cielo di luglio. Il web pullula delle sue immagini e le levatacce prima dell’alba necessarie per osservarla finora non hanno scoraggiato quanti voleva ammirare e immortalare la sua bellissima coda stagliarsi nel cielo. Tutto è iniziato il 27 marzo di quest’anno, quando il telescopio spaziale Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE, da cui la cometa prende il nome, anche se quello ufficiale è C/2020 F3) della NASA ha scoperto questo visitatore dalla bellezza mozzafiato. Dall’inizio di giugno, la cometa ... Leggi su meteoweb.eu

