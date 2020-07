La cometa NEOWISE incanta la Calabria: spettacolo sul mare del Vibonese [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) La cometa NEOWISE sta incantando il mondo con il suo splendore. Le comete, oggetti ghiacciati, sono testimoni primordiali della nascita del nostro Sistema Solare e i primi indiziati ad aver portato sul nostro pianeta l’acqua e le prime molecole da cui poi si è generata la vita. Forse anche per questo affascinano magneticamente i nostri occhi, ci portano lontano nel tempo fino alle nostre origini. La cometa NEOWISE orbita intorno al Sole in circa 6.700 anni e raggiungerà il punto di massimo avvicinamento al nostro pianeta il prossimo 23 luglio. A corredo dell’articolo uno scatto mozzafiato di Patrick Rizzo, una FOTO realizzata alle 22 di ieri dal villaggio Robinson Torre Ruffa (Ricadi, Vibo Valentia).L'articolo La cometa ... Leggi su meteoweb.eu

