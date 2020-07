La Cina alza la voce nel Mar Cinese Meridionale (Di venerdì 17 luglio 2020) La diatriba per il controllo delle acque del Mar Cinese Meridionale si arricchisce di un nuovo capitolo: il portavoce del ministero degli Esteri Cinese, Zhao Lijian, ha detto in una conferenza stampa che gli Stati Uniti stanno minando la pace e la stabilità di quell’area contesa e che intendono “inserire un cuneo” tra i Paesi … La Cina alza la voce nel Mar Cinese Meridionale InsideOver. Leggi su it.insideover

ElezioniUsa : #Cina: si alza la tensione tra #StatiUniti e Cina dopo che per la prima volta lo @StateDept americano ha apertament… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina alza

Il Giornale di Vicenza

«La campagna di Pechino per controllare il Mar cinese meridionale e le sue risorse è assolutamente illegale, gli Stati Uniti non permetteranno la costituzione di un impero marittimo cinese. Gli Stati ...Faro su Atlantia, Cdp entrerà con il 33% in Autostrade – Borse asiatiche in calo nonostante la crescita cinese – I mercati guardano alla riunione Bce e al Consiglio Ue Torna il segno più per l’economi ...